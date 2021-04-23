Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

По словам медика, множество людей знают о симптомах, которые могут указывать на развитие этой проблемы. Среди таких признаков - болезненные ощущения за грудиной, одышка, сильная потливость, слабость, нарушения речи, изжога. Как утверждает специалист, необходимо учитывать, у кого возникли такие явления.

«Надо знать свои риски для инфаркта», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что важно обращать внимание на пол и возраст: женщины сильнее подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины - после 45 лет. Также врач обратил внимание на фактор наследственности. Важно знать, какие ранние проявления инфаркта были у родственников.

Кроме того, факторами риска являются повышение уровня плохого холестерина низкой плотности и сахара. Гипертония также может влиять на появление этой болезни. Врач добавил, что курение, лишний вес и отсутствие физической активности увеличивают вероятность развития инфаркта.