Грандиозный салют: небо Москвы в День Победы озарят 12 тысяч фейерверков

Более 12 тысяч фейерверков запустят в Москве 9 Мая в честь 76-летия Великой Победы, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Москвичи смогут увидеть более 70 видов праздничных салютов, таких, как «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», представленных в самых разных цветах.

Наблюдать за салютом можно в 22.00 по столичному времени. Он будет греметь на протяжении десяти минут. В качестве звукового сопровождения фейерверка 30 залпов дадут пушки ЗИС-3 времен войны.

В этом году в Параде Победы на Красной площади задействуют более 12 тысяч человек. В состав механизированной колонны будут включены десятки образцов новой и модернизированной военной техники.