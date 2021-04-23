Сразу три землетрясения произошли на Камчатке

У восточного побережья Камчатки произошли три землетрясения. Сейсмологи зафиксировали магнитуду в 4,5, 3,9 и 4,0, балла сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Дрожь земли ощущалась в районе Кроноцкого и Камчатского заливов, а эпицентр самого сильного землетрясения залегал на глубине в 71 километр в 143 километрах от села Мильково, пишет РИА Новости.

По сообщениям МЧС, местные жители толчки не ощущали. О разрушениях и возможных пострадавших ничего не сообщается.