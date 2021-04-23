Противолодочные самолеты Ту-142 ТОФ выполнили 10-часовой полет над Тихим океаном

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 Тихоокеанского флота совершили плановый полет над просторами Тихого океана.

Полет длился десять часов, и за время его выполнения самолеты преодолели около восьми тысяч километров.

Экипажи провели тренировки полетов над безориентирной местностью, отработали слаженность действий вне радиолокационного контроля и отточили летную подготовку в дальней морской зоне.

На отдельных участках полета Ту-142 были сопровождены палубными истребителями F/A-18 ВМС США.

Сами полеты Ту-142 прошли в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.