Противолодочные самолеты Ту-142 ТОФ выполнили 10-часовой полет над Тихим океаном
На отдельных участках полета Ту-142 были сопровождены палубными истребителями F/A-18 ВМС США.
© Фото: Минобороны России
Два дальних противолодочных самолета Ту-142 Тихоокеанского флота совершили плановый полет над просторами Тихого океана.
Полет длился десять часов, и за время его выполнения самолеты преодолели около восьми тысяч километров.
Экипажи провели тренировки полетов над безориентирной местностью, отработали слаженность действий вне радиолокационного контроля и отточили летную подготовку в дальней морской зоне.
На отдельных участках полета Ту-142 были сопровождены палубными истребителями F/A-18 ВМС США.
Сами полеты Ту-142 прошли в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.