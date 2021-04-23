Стрельба на ходу: «Панцири» уничтожили технику «противника» под Астраханью

В Астраханской области на полигоне Ашулук в рамках плановой проверки расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» уничтожили наземные и воздушные цели.

Огонь вели из зенитных автоматических пушек со скорострельностью пять тысяч выстрелов в минуту и управляемыми ракетами. При этом стрельбу расчеты вели прямо на марше со скоростью движения в десять километров в час.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.