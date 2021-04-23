Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Иркутской области
По предварительной информации, самолет был самодельным. Других подробностей не приводится.
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости
В Черемховском районе Иркутской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Во время аварии погибли два человека - пилот и пассажир. Об этом сообщили в экстренной службе региона.
«Возле поселка Рысево произошло падение в поле легкомоторного самолета», - сказал собеседник РИА Новости.
По предварительной информации, самолет был самодельным. Авария произошла при выполнении тренировочного полета.