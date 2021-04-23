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Быстрота и точность: спецназ ВВО в Приморье опробовал интерактивный тир

Андрей Аркадьев
10:31 23.04.2021
Военнослужащие выполнили упражнения армейской тактической стрельбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый интерактивный тир испытали спецназовцы Восточного военного округа на тренировках в Приморском крае.

Военнослужащие отработали точность стрельбы из стрелкового оружия, заряженного холостыми боеприпасами, по движущимся электронным мишеням с различных боевых позиций.

На тренажере «Скат» спецназ выполнил упражнения по ведению боя в городских условиях из пистолетов Макарова и Ярыгина.

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