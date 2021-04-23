Быстрота и точность: спецназ ВВО в Приморье опробовал интерактивный тир
Военнослужащие выполнили упражнения армейской тактической стрельбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Новый интерактивный тир испытали спецназовцы Восточного военного округа на тренировках в Приморском крае.
Военнослужащие отработали точность стрельбы из стрелкового оружия, заряженного холостыми боеприпасами, по движущимся электронным мишеням с различных боевых позиций.
На тренажере «Скат» спецназ выполнил упражнения по ведению боя в городских условиях из пистолетов Макарова и Ярыгина.