Символ мира: в Латакии заново высадят деревья на пострадавшей аллее Российско-Сирийской дружбы

Самый большой на Ближнем Востоке спортивный комплекс, находящийся в сирийской Латакии, сейчас рождается заново. За огромными пальмами и рощами оливковых деревьев определить, откуда слышен звук техники - просто невозможно. Шум бульдозеров и самосвалов, перфораторов, бетономешалок, кажется, занимает все окружающее пространство вблизи строящейся спортивной арены.

Это действительно гигантский и по своим размерам и возможностям спортивный комплекс: 156 гектаров земли, на которых есть спортивные сооружения для абсолютно любого вида спорта. Главная футбольная арена рассчитана на 45 тысяч человек. Помимо этого там будут тренировочный стадион, ипподром, бассейны, теннисные корты и беговые дорожки. И, конечно же, огромный крытый спортивный комплекс.

До войны крытая арена, рассчитанная на пять тысяч человек, редко пустовала. Здесь проводились соревнования по мини футболу, баскетболу, волейболу. Огромные часы на стадионе остановились, когда со всей Сирии в Латакию устремились беженцы. К тому моменту боевики заняли уже почти 90% территории страны.

«С 2012 по 2017 год спорткомплекс функционировал как лагерь беженцев. Здесь был разбит гигантский палаточный городок, также люди жили в спортивных залах. Число беженцев достигало 30 тысяч», - рассказал директор спортивного центра им. Хафеза Аль-Асада Эйхам Кухейла.

Спортивный город стал главным местом, где разместили беженцев из Дейр-эз-Зора, Алеппо, Хамы и Хомса. Чтобы принять всех, ставили палатки на улице, под временное жилье приспособили спортивные залы и подсобные помещения. Для того, чтобы приготовить пищу и согреться, люди были вынуждены спилить многие высаженные поблизости деревья. Теперь строителям предстоит проделать огромную работу, чтобы вернуть комплексу былую красоту.

«Реконструкция проводится за счет госбюджета. Государство заключило контракт с подрядчиками, за каждым объектом закреплена фирма, которая несёт ответственность за качество и сроки ремонта. Все рабочие - профессионалы. Через два года мы рассчитываем полностью завершить реконструкцию спорткомплекса и надеемся, что он заработает в полную силу - как до войны. Он очень нужен нашим согражданам, сирийцы любят спорт!», - объяснил Эйхам Кухейла.

Одного из рабочих зовут Сулейман. Он одним из первых вызвался помочь, когда узнал о планах властей восстановить стадион. Сулейман сам не спортсмен, но страстный футбольный болельщик. Мужчина очень надеется, что скоро вживую увидит матч своей любимой команды.

Вместе с другими рабочими футбольный болельщик Сулейман сейчас приводит в порядок территорию у въезда в спортивный город. В частности - аллею Российско-Сирийской дружбы, которая была заложена при участии военнослужащих РФ. Вместо срубленных и высохших пальм и эвкалиптов здесь будут выращены оливковые деревья - как символ возрождения спортивного города в Латакии, так и всей страны в целом.