«Не сможет забыть»: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Венгрии
Мультимедийный раздел содержит копии документов об освобождении Будапешта, о зверствах фашистов на территории Венгрии и об отношении венгров к Красной армии.
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны России в рамках проекта «Без срока давности» открыло на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел. Он посвящен освобождению Венгрии и воинам Красной Армии, погибшим за свободу и независимость этой страны во время Второй мировой войны. Посетители раздела смогут ознакомиться с документами из фондов Центрального архива Минобороны.
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