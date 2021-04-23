«Не сможет забыть»: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Венгрии

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В боях за освобождение Венгрии погибли около 140 тысяч человек, 80 тысяч из них погибли при взятии Будапешта.

«Память о тех событиях хранят свыше тысячи захоронений, братских могил и мемориалов советским воинам на территории Венгрии», - говорится в сообщении Минобороны.

Одно из таких захоронений находится в городе Дунайхарасти недалеко от венгерской столицы. В братской могиле погребены 13 красноармейцев. погибших в наступательных боях за освобождение Будапешта.