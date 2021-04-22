Хирург назвал причину нездорового увлечения пластическими операциями

Причиной чрезмерного увлечения пластическими операциями может быть психическое расстройство - дисморфофобия. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

Как объяснил врач, дисморфофобия - это расстройство, при котором существует некий конфликт между внешностью человека и его образом в душе. Симптомами заболевания являются частое разглядывание себя в зеркале, отказ фотографироваться, чрезмерная концентрация на каком-либо дефекте внешности и изменение поведения - от депрессивных состояний до немотивированной агрессии, уточнил специалист.

«Это очень сложные пациенты, потому что они, получив даже хороший результат (после пластической операции. - Прим. ред.), очень часто остаются неудовлетворенны, потому что у них изначально заложены неудовлетворенность, неприятие собственной внешности. Даже при идеальном ходе послеоперационного периода и идеальном результате они пытаются найти тот или иной дефект», - отметил Короткий.

Ранее пластический хирург предупредил о необратимых последствиях пластических операций.