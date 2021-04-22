Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хирург назвал причину нездорового увлечения пластическими операциями

Анна Касаткина
10:16 22.04.2021
Постоянное недовольство внешностью может свидетельствовать о расстройстве психики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Joeyy Lee, Unsplash
Читайте нас на:

Причиной чрезмерного увлечения пластическими операциями может быть психическое расстройство - дисморфофобия. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

Как объяснил врач, дисморфофобия - это расстройство, при котором существует некий конфликт между внешностью человека и его образом в душе. Симптомами заболевания являются частое разглядывание себя в зеркале, отказ фотографироваться, чрезмерная концентрация на каком-либо дефекте внешности и изменение поведения - от депрессивных состояний до немотивированной агрессии, уточнил специалист.

«Это очень сложные пациенты, потому что они, получив даже хороший результат (после пластической операции. - Прим. ред.), очень часто остаются неудовлетворенны, потому что у них изначально заложены неудовлетворенность, неприятие собственной внешности. Даже при идеальном ходе послеоперационного периода и идеальном результате они пытаются найти тот или иной дефект», - отметил Короткий.

Ранее пластический хирург предупредил о необратимых последствиях пластических операций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:05 В стране и мире
Видео
В МИД РФ пообещали минимизировать ущерб для россиян после высылки чешских дипломатов
11:00 В стране и мире
Видео
Передававший Украине сведения о Черноморском флоте россиянин арестован на два месяца
10:19 В стране и мире
СМИ: самолет с американским послом покинул Москву
07:36 Армия
Видео
Надувательство противника: необычные танки, ЗРК и авиацию задействовали на учениях в Подмосковье
06:58 В стране и мире
Минтруд рассматривает возможность продлить майские выходные
Популярное
Популярное
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
В США признали уязвимость американской армии
Видео
Бикфордов шнур психики: эксперт объяснил, как избежать профессионального выгорания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.