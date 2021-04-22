Северный флот в Мурманске, 201-я база в Таджикистане и расчеты «Панцирей» под Астраханью прошли проверку боеготовности

В рамках межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходит на Северном флоте под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, корабельная поисково-ударная группа отработала серию противолодочных задач в ближней морской зоне.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга» во взаимодействии с самолетом Ил-38 и вертолетом Ка-27ПЛ противолодочной авиации Северного флота осуществили поиск и слежение за подводным противником в Баренцевом море. Им противодействовала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Моряка-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буев в морских полигонах боевой подготовки флота.

В Таджикистане подразделения 201 российской военной базы и вооруженных сил республики уничтожили условное незаконное вооруженное формирование в ходе совместный тактических учений на полигонах Момирак и Самбули. Ведение огня осуществлялось по наземным целям на расстояниях от 100 до 5000 метров.

В Астраханской области расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО уничтожили наземные цели в движении. Стрельба велась огнем из 30-мм зенитных автоматов 2А38М со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту, а по воздушным беспилотным мишеням, летящим на малых высотах - зенитными управляемыми ракетами с радиокомандным наведением и инфракрасным слежением.