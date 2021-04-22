«Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Новосибирской области

В Новосибирской области на боевое патрулирование в рамках контрольной проверки войск вышли стратегические ракетные комплексы «Ярс». В учениях принимают участие порядка трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Тренировки будут длиться около двух недель, последние такие затяжные учения были почти год назад - прошлым летом. В этот раз ракетчики снова выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе совершают маневры на маршрутах боевого патрулирования, смену полевых позиций, организацию маскировки, отрабатывают отражение атаки противника, работают с беспилотниками и устанавливают сеансы связи.

Команды военнослужащих и «Ярсы» могут работать автономно, при любых погодных условиях, что продемонстрировали и в этот раз - погода за три дня сменилась с жаркой на холодную.