Военные связисты против «террористов»: кадры конкурса «Уверенный прием» под Хабаровском

В Хабаровском крае проходит конкурс «Уверенный прием». Военнослужащие со всего Восточного округа разворачивают на скорость радиорелейные станции и выходят в эфир.

«За 28 минут экипаж радиорелейной станции должен успеть полностью подготовить машину к работе. Мы видим, как связисты уже к устанавливают антенную мачту. Весит она почти 100 килограммов. На пятиметровой высоте приходится работать военнослужащим. А сама высота антенны - 30 метров. От скорости выполнения задачи зависит то, насколько быстро связь между армейскими подразделениями будет установлена», - рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов, находящийся на месте событий.

В момент установления антенны бронеавтомобили с «террористами» пытались не дать военнослужащим выставить радиовышки. Нападающие действовали агрессивно, пытались уничтожить и технику, и экипаж. Военные связисты стали отбиваться, после чего завязалась перестрелка. В результате отряд диверсантов получил отпор. Все нападающие были поэтапно ликвидированы военными связистами.