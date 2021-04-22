СМИ: несколько человек пострадали при взрыве машины в Ереване

На проспекте Аршакуняц в Ереване утром в четверг, 22 апреля, взорвалась машина. Об этом сообщили в МЧС Армении.

«На пункт дежурного Национального центра кризисного управления 22 апреля в 07:58 (06:58 мск) поступило сообщение, что на ереванском проспекте Аршакуняц взорвался автомобиль», - приводят РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в результате взрыва погибли два человека, один пострадал. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники Национального центра кризисного управления.