СМИ: несколько человек пострадали при взрыве машины в Ереване
На место происшествия выехали спасатели и сотрудники Национального центра кризисного управления.
© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
На проспекте Аршакуняц в Ереване утром в четверг, 22 апреля, взорвалась машина. Об этом сообщили в МЧС Армении.
«На пункт дежурного Национального центра кризисного управления 22 апреля в 07:58 (06:58 мск) поступило сообщение, что на ереванском проспекте Аршакуняц взорвался автомобиль», - приводят РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в результате взрыва погибли два человека, один пострадал. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники Национального центра кризисного управления.