Надувательство противника: необычные танки, ЗРК и авиацию задействовали на учениях в Подмосковье

Танки, зенитные установки и авиацию перебросили в Подмосковье - так, чтобы условный противник смог не только обнаружить скрытый аэродром и все вооружение, но и сделать снимки со спутника. Так проходят учения 45-го инженерно-маскировочного полка, на вооружении которого находится самая необычная техника российской армии.

Перехватчик МиГ-31 и многоцелевой Су-27 под прикрытием зенитно-ракетного комплекса расположились на скрытном аэродроме в лесу - так это выглядит с аэрофотосъемки или со спутника, но вблизи оказывается, что это форменное надувательство противника.

Надувную технику не только внешне не отличить от оригинала, благодаря использованию специальных материалов у них и радиофон, как у настоящих. Так что противник не заметит обмана. Создать ложные цели можно очень быстро - чтобы надуть технику потребуются считанные минуты.