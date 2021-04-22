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На море, в небе и среди гор: лучшие кадры контрольной проверки боеготовности российских войск

Максим Гриценко
06:45 22.04.2021
Масштабная проверка Вооруженных сил продлится до конца апреля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Масштабная проверка боеготовности проходит по всей России. С неба бойцы ВДВ десантируются в указанную точку под прикрытием минометной артиллерии. На суше свою точность оттачивают грозные «Панцири», а на море противолодочные корабли при поддержке авиации выходят на след вражеской подводной лодки.

Почти неуловимый шум волн в Японском море прерывают раскатистые выстрелы корабельной артиллерии. В акватории цели поражают флагман тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий». Цели - морские, имитирующие надводные корабли, скрытые рельефом местности береговые и воздушные - были поражены с исключительной точностью. Так сейчас проходит проверка боеготовности в войсках и на флоте.

За тысячи километров от Дальнего Востока были подняты по тревоге военнослужащие 201 российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана. Сейчас проходит активная фаза совместных учений. Массированным огнем из «Градов» уничтожают незаконные вооруженные формирования условного противника, которые по легенде пытались пересечь границу.

В масштабном тактическом учении задействованы почти четыре тысячи военнослужащих, сотни единиц бронетехники. В ход идет огонь минометных батарей, артиллерия, танки. Мотострелковые подразделения действуют, как в горах, так и на равнине. По горным укрепрайонам, где по замыслу скрываются условные боевики, ракетами бьют вертолеты .

В этот самый момент на полигонах под Новосибирском спецназ Центрального военного округа сдает свой экзамен на прочность. По сценарию учений контрольной проверки, разведка обнаружила укрытый в лесу лагерь условной банд-группы. Чтобы сдать экзамен на отлично, спецназ выполняет многокилометровый марш-бросок, преодолевает полосу препятствий. Для уничтожения «противника» организует несколько засад. Отход, по легенде, прикрываю снайперские пары.

На полигоне Ашулук под Астраханью свое мастерство показывают боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Боевые стрельбы ведут в движении. Воздушные цели уничтожают ракетами, наземные - зенитными установками. Гильзы  сотнями ссыпаются вниз. Скорость выстрелов - пять тысяч в минуту.

В Ульяновске контрольную проверку проходят десантники. При поддержке минометной артиллерии они сдерживают проникновение в глубь страны условных террористов. На подступах к позициям цели поражают всем имеющимся штатным вооружением от гранатометов до огнеметов. В тактических учениях задействовали зенитно-ракетные, инженерно-саперные, снайперские подразделения.

Масштабные маневры в Баренцевом море проводит Северный флот. Командно-штабными учениями по разрешению кризисных ситуаций в Арктике  руководит главнокомандующий ВМФ. В ближайшей морской зоне противолодочники «Снежногорск», «Брест» и «Юнга» при поддержке авиации выслеживают подводную лодку противника. Сторону нарушителя российских морских границ отыгрывает дизель-электрическая подводная лодка Северного флота.

В активной фазу учений военные моряки отработали маневры уклонения от торпедных атак и воздушного нападения. Масштабная проверка боеготовности российских войск продлится до конца месяца. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней 6 апреля - это финальная точка и главный экзамен после зимнего этапа обучения. 

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