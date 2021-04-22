«Исполни детскую мечту»: бойцы ЦВО в Новосибирске пригласили в гости особенных ребят

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию «Исполни детскую мечту», в рамках которой пригласили детей с особенностями в развитии, подопечных благотворительного фонда «Ковчег», на тренировку механизированной колонны в Новосибирской области.

Такое многообразие военной техники, которая пройдет по главной площади города во время Парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ребята видят впервые. Были представлены боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», танки Т-72Б3М и другая техника.

О том, чтобы на время стать членом экипажа боевых машин и проехать в парадном строю, ребята мечтали давно, сегодня их заветное желание осуществилось. Военнослужащие не только прокатили ребят на многотонной технике, а также рассказали о тактико-технических характеристиках боевых машин.

Акция «Исполни детскую мечту» стала доброй традицией в общевойсковом объединении. В завершении мероприятия, чтобы оно надолго запомнилось детям, военнослужащие подарили памятные книги и угостили их чаем со сладкими пирогами, а также сфотографировались на память.