Гром над Японским морем: «Варяг» и «Маршал Шапошников» провели артиллерийские стрельбы

Две группы кораблей Тихоокеанского флота провели боевые упражнения в Акватории Японского моря. Стрельбы состоялись в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В корабельные ударные группы вошел флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий» и «Совершенный». Они совместно решили задачи по уничтожению морских и береговых целей артиллерийским огнем.

В заливе Петра Великого ударные группы провели тренировку по организации противовоздушной обороны и выполнили стрельбу по воздушным мишеням. Все управление действиями сил происходило с главного командного пункта.

В районе полигона на острове Желтухина ударные группы решили задачу на подавление артиллерийским огнем невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности.

«Маршал Шапошников» и корветы уничтожали цели огнем новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190. «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130. Кроме того, для поражения «морских мин» корабли применяли шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.