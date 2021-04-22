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В Сочи доставили емкости с редкими энтомофагами для спасения лесов от орехотворки

Ян Брацкий
04:27 22.04.2021
Эксперимент продолжится в течение года, полученный опыт будет тиражирован на всю городскую территорию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Эксперты обсудили способы апробирования химических препаратов в борьбе с насекомыми-вредителями в Сочи. Химикаты планируется использовать на территории особо охраняемых природных зон города.

Члены специальной комиссии осмотрели результаты первичных обработок на пяти модульных площадках, где специалисты провели дезинфекцию практически всех видов пальм, которые представлены в Сочи.

«По поручению министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, сотрудниками министерства была проведена совместная работа с коллегами из Минпромторга по заводу инвазивных материалов. Энтомофаги были переданы во Всероссийский НИИ леса для обеспечения контроля выхода других завезенных насекомых и  с целью боры с вредителями на особо охраняемых природных территориях Сочинского национального парка и прилегающих районов», - рассказал замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Владимир Строганов.

Большинство осмотренных насаждений оказались в удовлетворительном состоянии, что позволило признать результаты исследований положительными.

Проблема вредителей стала актуальной после бесконтрольного завоза в Сочи посадочного материала из-за рубежа и множества вредителей вместе с ним. Таким образом, зеленые насаждения курортного города оказались в опасности.

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