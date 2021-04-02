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В Тульской области военные строители завершили первый этап строительства огромного онкоцентра

Алексей Курильченко
05:00 02.04.2021
Медицинский комплекс будет оборудован самым современным оборудованием, а его поликлиника позволяет обслужить около 400 пациентов в день.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На строительной площадке нового онкологического центра в Туле завершены масштабные подготовительные работы. Военные строители в круглосуточном режиме ведут заливку бетонного основания под четыре корпуса.

Фундамент единого здания будет готов к 20 апреля, после чего военные строители приступят к основному этапу строительства - возведению монолитного каркаса и стен современного областного онкологического центра.

© Минобороны РФ

В настоящее время на площадке задействовано более 200 человек и 20 единиц строительной и специальной техники.

В составе нового центра будет более 10 профильных медицинских отделений с палатами, операционно-хирургический блок, собственная лаборатория и консультативно-диагностический центр с поликлиникой, которая сможет обслуживать около 400 пациентов в день. Площадь онкологического центра составит около 58 тысяч квадратных метров.

© Минобороны РФ

Архитектурный проект областного центра состоит из четырех корпусов, соединенных между собой транспортными коридорами на всех этажах. Форма, высота и расположение блоков определены медицинскими требованиями, конфигурацией участка и подъездами, предусмотренными градостроительным планом.

В стационаре разместят основные отделения паллиативной помощи и реабилитации, онкогематологии и онкогинекологии, абдоминальной онкохирургии и противоопухолевой лекарственной терапии.

В хирургическом корпусе – радионуклидная диагностика, блок трансфузиологии с криохранилищем и палатами для трансплантации костного мозга, реанимация и интенсивная терапия и операционные.

© Минобороны РФ

В составе поликлиники будут кабинеты функциональной диагностики, МРТ, рентгена, поликлинику на 400 посещений в смену, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, дневной стационар химиотерапии.

Национальным центром управления обороной Российской Федерации осуществляется непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства нового медицинского комплекса. Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством.

Проект единого онкологического комплекса был создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Президента Российской Федерации. Согласно распоряжению Правительства России, возведение онкоцентра в Туле поручено Публично-правовой Военно-строительной компании Минобороны России.

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