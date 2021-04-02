В Тульской области военные строители завершили первый этап строительства огромного онкоцентра

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В настоящее время на площадке задействовано более 200 человек и 20 единиц строительной и специальной техники.

В составе нового центра будет более 10 профильных медицинских отделений с палатами, операционно-хирургический блок, собственная лаборатория и консультативно-диагностический центр с поликлиникой, которая сможет обслуживать около 400 пациентов в день. Площадь онкологического центра составит около 58 тысяч квадратных метров.