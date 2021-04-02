В Тульской области военные строители завершили первый этап строительства огромного онкоцентра
Медицинский комплекс будет оборудован самым современным оборудованием, а его поликлиника позволяет обслужить около 400 пациентов в день.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На строительной площадке нового онкологического центра в Туле завершены масштабные подготовительные работы. Военные строители в круглосуточном режиме ведут заливку бетонного основания под четыре корпуса.
Фундамент единого здания будет готов к 20 апреля, после чего военные строители приступят к основному этапу строительства - возведению монолитного каркаса и стен современного областного онкологического центра.