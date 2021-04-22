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Участники первенства по тактической стрельбе показали свои навыки на полигоне ДВОКУ

Ян Брацкий
04:00 22.04.2021
В ходе первого дня соревнований участники команд показали свои умения в трех упражнениях и продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Дальневосточного Высшего Общевойскового Училища (ДВОКУ) в Амурской области начался основной этап Всероссийского первенства Главного командования Сухопутных войск Российской Федерации по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия среди военных ВУЗов и учебных центров.

В ходе первого дня соревнований участники команд показали свои умения в трех упражнениях. Прохождение этих испытаний стало новым для всех участников соревнований. Расположение элементов упражнений менялось группой обеспечения непосредственно перед этапом и более не повторялось. Упражнение «Штурм здания» на полигоне ДВОКУ было впервые включено в конкурсную программу и стало новым элементом соревнований.

В ходе первого дня первенства все участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки. Во второй половине дня гостям ДВОКУ была организована культурная программа, в ходе которой они посетили Областной краеведческий музей и памятник исторического наследия регионального значения - 108-й артиллерийский полукапонир.

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