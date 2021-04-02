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Путина посчитали самым привлекательным мужчиной в России

Анна Берестовая
23:55 02.04.2021
В опросе приняли участие две тысячи жителей России.
Путина посчитали самым привлекательным мужчиной в России
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Россияне перечислили наиболее привлекательных, по их мнению, мужчин в стране. На первом месте по результатам опроса оказался президент РФ Владимир Путин. Сразу после него был назван телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев.

В опросе поучаствовали две тысячи респондентов с разных уголков России. Из них мужчин и женщин было ровно по половине от общего числа. Данные были предоставлены РИА Новости со ссылкой на профессиональный исследовательский центр.

Путина посчитали образцом привлекательности 18% мужчин и 17% женщин. За Дмитрия Нагиева отдали свои голоса 3% россиянок и 1% представителей мужского пола. Актера Данилу Козловского выбрали 2% респондентов из женской части опрошенных и 1% мужчин.

Помимо этого, 19% женщин и 9% мужчин посчитали, что такого человека нельзя назвать в принципе. Также 19% граждан мужского пола решили, что нет никого в стране прекраснее их самих, выбрав вариант «Самый привлекательный мужчина России — это я». Еще 27% мужчин и 24% женщин затруднились ответить на вопрос.

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