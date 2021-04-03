Да будет свет: российские военнослужащие передали школам в Латакии электрические генераторы

Запуск небольшого генератора вызвал у учеников небольшой школы в провинции Латакия настоящий восторг. За годы войны они, кажется, научились радоваться даже мелочам. Впервые за долгое время, у них появилась возможность учиться в освещенных классах.

«У нас постоянная проблема со светом, потому что в Сирии энергетический кризис. И мы были вынуждены отменять вечерние занятия. Теперь будет удобнее и для учеников, для студентов, и для учителей. Мы наконец-то сможем дать детям знания. Спасибо вам большое за помощь», - рассказал директор школы Мусам Ганим.

По сирийским меркам эта школа в деревне Бакса считается небольшой, ее посещают всего около 150 учеников. Генератор мощностью полтора киловатта, который подарили российские военные, может осветить все классы и подсобные помещения школы.

Появление здесь российских военных из Центра по примирению враждующих сторон это хорошая возможность для школьников продемонстрировать свое знание русского языка. Хала Саад мечтает выучиться на врача и обязательно съездить в Россию, поэтому русский язык она изучала вечерами, даже в темном помещении.

«Именно когда вечерние занятия шли, было очень трудно без света, мы портили глаза. Поэтому сейчас нам будет удобнее и мы сможем учить больше, и понимать больше», - рассказала Саад.

Российские военные внимательно изучили состояние школ в этом районе Латакии и определили наиболее нуждающиеся. В каждом учебном заведении они не только помогли подключить генераторы, но и починить старую электропроводку.

«Проведена большая работа с администрацией провинции Латакия и выделены те школы, где света нет практически никогда. Поэтому они выбраны в первую очередь для поставки данных генераторов», - отметил начальник штаба ЦПВС Владимир Павленко.

Оборудование абсолютно надежное и неприхотливое. Главное, что в условиях энергетического кризиса, может работать практически на любом топливе. А еще очень дешевые в обслуживании. В случае необходимости, военные обещали помочь и с запчастями.

Российские военные планировали просто передать сирийцам генераторы, но для преподавателей школ это настолько важная помощь, что это превратилось в настоящее торжественное мероприятие. Тем более, что одними генераторами дело не ограничилось.

Для учеников самых младших классов все происходящее сейчас - некое интересное мероприятие. Даже в этом возрасте они хорошо понимают, что там где российские военные, там всегда что-то хорошее.