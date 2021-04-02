Эхо кровавых боев: кадры гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе

За четыре месяца после войны в Нагорном Карабахе мины и патроны, разбросанные во время боев, засыпало листвой. Где искать, подсказывают жители окрестных деревень. В те кровавые дни они дома не оставили и все видели своими глазами.

Саперы в эти места пришли по просьбе местных коммунальщиков. Здесь планируют проложить водопровод, который будет питать водой сразу несколько окрестных сел.

В ущелье еще не ступала нога сапера. Все может быть усеяно боеприпасами. Бои здесь шли ожесточенные. На многих деревьях сбита пулями кора. Первая находка саперов - разгрузка, полностью укомплектованная заряженными магазинами.

«Все коровы, которые здесь ходили подорвались на минах. Теперь люди вообще из стойбищ коров не выпускают», - рассказал местный житель Борис Хачатурян.

Борис - электрик местных коммунальных служб. Живет в селе неподалеку. Сюда приходит только в сопровождении российских миротворцев, обслуживать линии электропередачи. Как бы не любили эти живописные места его соседи - после войны ходить сюда боятся, скот не выгоняют.

Все находки саперы увозят на специальный полигон и уничтожают. На вопрос, почему бы не использовать патроны на стрельбищах, отвечают, что это опасно. Неизвестно, что с ними сделало время и дожди.

Всего с сначала миротворческой операции российские саперы обезвредили и уничтожили 25379 неразорвавшихся мин и боеприпасов. По данным Минобороны РФ, миротворцам уже удалось очистить более 1800 гектаров территории Нагорного Карабаха.