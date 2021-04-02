В Тунисе открыли бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина

Бюст первого в мире космонавта - Юрия Гагарина к 60-летию первого полета человека в космос, которое будет отмечаться 12 апреля, торжественно открыли в Тунисе. Бронзовая скульптура работы российского мастера Алексея Леонова была передана в дар тунисской стороне международным благотворительным общественным фондом «Диалог Культур - Единый мир» при содействии посольства РФ.

Торжественная церемония прошла в центральном офисе компании Telnet Holding («Телнет холдинг»), которая ранее при помощи российской ракеты-носителя запустила первый космический спутник, полностью разработанный и произведенный в Тунисе, пишет ТАСС.

В мероприятии принимали участие посол России в Тунисе Сергей Николаев, министр иностранных дел Туниса Усман Джеранди, министр высшего образования и научных исследований Туниса Ульфа бен Уда, а также главы дипломатических представительств ряда африканских стран.