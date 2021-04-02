Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Тунисе открыли бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина

Валентина Пескова
22:08 02.04.2021
Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова был передан в дар тунисской стороне при содействии посольства России.
В Тунисе открыли бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина
© Фото: Alexandr Yakovlev Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Бюст первого в мире космонавта - Юрия Гагарина к 60-летию первого полета человека в космос, которое будет отмечаться 12 апреля, торжественно открыли в Тунисе. Бронзовая скульптура работы российского мастера Алексея Леонова была передана в дар тунисской стороне международным благотворительным общественным фондом «Диалог Культур - Единый мир» при содействии посольства РФ.

Торжественная церемония прошла в центральном офисе компании Telnet Holding («Телнет холдинг»), которая ранее при помощи российской ракеты-носителя запустила первый космический спутник, полностью разработанный и произведенный в Тунисе, пишет ТАСС.

В мероприятии принимали участие посол России в Тунисе Сергей Николаев, министр иностранных дел Туниса Усман Джеранди, министр высшего образования и научных исследований Туниса Ульфа бен Уда, а также главы дипломатических представительств ряда африканских стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.