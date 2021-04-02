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Захарова заявила о «гордости» за Зеленского в связи с санкциями против Россотрудничества

Валентина Пескова
22:59 02.04.2021
На Украине обиделись, что в анонсе мероприятия Россотрудничества в Киеве поэт Тараса Шевченко был назван российско-украинским.
Захарова заявила о «гордости» за Зеленского в связи с санкциями против Россотрудничества
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о готовящихся санкциях Украины против компании Россотрудничество, заявила, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины.

Как сообщил Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении причастных якобы к «контрабанде» 10 российских компаний и Россотрудничества. При этом под этим понятием, как выяснилось, на Украине имели ввиду то, что Россия якобы «присвоила себе» украинского поэта Тараса Шевченко.

«Какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же! Контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет», - написала Захарова в Facebook.

Свое негодование Украина выразила Россотрудничеству 29 марта, когда министр культуры Александр Ткаченко возмущенно отреагировал на анонс мероприятия Федерального агентства, где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским. При этом Ткаченко сразу же заметил, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине должен заняться СНБО.

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