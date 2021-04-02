За прошедшие сутки Украина опять несколько раз нарушила перемирие в Донбассе

Населенные пункты в Донбассе вновь подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки перемирие опять было несколько раз нарушено, и, как уже принято, не со стороны непризнанных республик Донецка и Луганска.

Нанося удары по населенным пунктам под Луганском, киевские силы выпустили десятки мин калибром 120 миллиметров, что противоречит как минским договоренностям, так и здравому смыслу. В такой ситуации с каждым днем становится яснее и яснее, что Киев пытается сделать вид, как будто никаких минских договоренностей не существует даже в природе.

Как рассказал «Звезде» один из ополченцев ЛНР, география обстрелов и разнообразие вариантов оружия у ВСУ только растет.

«Сегодня они начали обстреливать ДНР с самого утра из минометов по окраинам Донецка и Горловки. И также не обошли стороной ЛНР. Хочу отметить, что география обстрелов значительно увеличилась. В результате стрельбы был смертельно ранен военнослужащий народной милиции ЛНР, также жители населенного пункта Золотой, которые опять были вынуждены укрываться в подвалах», - рассказал Андрей Марочко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения вызывает опасения и отметил, что провокации вооруженных сил Украины носят множественный характер. При этом Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, однако будет всячески использовать свое влияние для выполнения соглашений.