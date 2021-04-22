В Севастополе открыли посвященный столетию окончания Гражданской войны монумент

В Севастополе, на побережье Карантинной бухты, открыли монумент, посвященный столетию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов. В торжественной церемонии приняли участие глава Минкульта РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Екатерина Алтабаева, депутат ГД РФ Петр Толстой, военнослужащие и общественные деятели.

«Нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи. Этот памятник к столетию завершения Гражданской войны - мемориал памяти, посвященный ее трагедии. Посвящен ее участникам, всем сынам России. Это первый такой масштабный мемориал на территории России. Нужно помнить этот урок истории - дом, разрушенный изнутри, как сказано, не устоит. Мы можем быть очень разными, но мы единый народ, и Россия у нас одна», - заявил в ходе церемонии Мединский.

Министр культуры добавил, что отголоски этой войны растянулись на десятилетия, однако, по прошествии ста лет, «мы должны подвести черту».

«Мы должны окончательно перестать делить наших предков на красных и белых, на правых и виноватых, победителей и побежденных, ибо в гражданской войне не бывает победителей», - высказал свою точку зрения глава культурного ведомства.

Памятник представляет из себя женскую фигуру, стоящую на высоком постаменте и символизирующую собой образ России, образ матери, которая призывает к примирению своих сыновей, разведенных по разные стороны Гражданской войной. Их фигуры расположены у подножия постамента. Внизу колонны с трех сторон в камне выбиты стихи, посвященные тем трагическим дням. Авторами стихов являются Максимилиан Волошин, Марина Цветаева и Николай Туроверова. Кроме того, там размещены строки Михаила Шолохова «Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь - тебе, все наши помыслы - с тобой!».

Автором памятника является скульптор, глава Союза художников России - Андрей Ковальчук.