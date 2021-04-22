Президент Южной Кореи допустил применение вакцины «Спутник V»

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин захотел использовать в стране российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Помощники главы государства, по его поручению, изучают возможность приобретения лекарственного препарата для вакцинации населения. Данные о российской вакцине также изучают в президентской администрации.

«Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть внедрение российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: "Так и сделайте"», - заявил глава Южной Кореи в интервью агентству «Ренхап».

Сейчас официальный Сеул изучает данные об использовании вакцины в других странах. «Спутник V» - первая в мире вакцина от COVID-19. Над созданием препарата работали ученые Центра имени Гамалеи при участии Минобороны России. В ходе испытания вакцина продемонстрировала высокую эффективность и безопасность.