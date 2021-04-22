Боевики атаковали позиции армии САР в Идлибе

Боевики атаковали позиции армии САР в сирийской провинции Идлиб. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению сторон Александр Карпов.

В ходе атаки террористов погибли двое сирийских военных, еще один получил ранения. В ответ им удалось уничтожить не менее двух боевиков. Инцидент произошел в районе населенного пункта Руайха.

Ранее стало известно об итогах спецоперации ВКС РФ в Сирии. Было уничтожено до двухсот террористов, около 500 килограммов взрывчатки, два укрытия и десятки пикапов с пулеметами.

Боевики создали скрытую базу к северо-востоку от Пальмиры, где велось формирование групп для отправки и проведения терактов в различных регионах Сирии.