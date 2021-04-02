ЦПВС: в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов с позиций террористов

Боевики террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»* произвели 30 обстрелов за сутки в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Наибольшее число обстрелов - пятнадцать - зафиксировано в провинции Идлиб. Карпов отметил, что с позиций подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований обстрелов не фиксировалось.

Вчера, 1 апреля, террористы «ан-Нусры»* совершили в зоне деэскалации 32 обстрела. С позиций подконтрольных Турции формирования обстрелов также не зафиксировано.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.