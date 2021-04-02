Картаполов провел совещание оргкомитета Всероссийской Юнармейской Лиги КВН
В городах, где будут проводиться окружные игры, планируется создать межрегиональные лиги.
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На заседании Организационного комитета под председательством заместителя Министра обороны РФ Андрея Картаполова прошло обсуждение подготовки и проведения окружных игр и финала Всероссийской Юнармейской лиги КВН.
В дискуссии также приняли участие уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель Начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов, советник генерального директора АО «Военторг» Екатерина Короткова, заместитель генерального директора творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко, директор структуры лиг Москвы и Подмосковья Рубен Партевян, капитан команды КВН «Русская дорога» Алексей Кривеня.