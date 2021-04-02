Армия Картаполов провел совещание оргкомитета Всероссийской Юнармейской Лиги КВН Алексей Курильченко В городах, где будут проводиться окружные игры, планируется создать межрегиональные лиги. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На заседании Организационного комитета под председательством заместителя Министра обороны РФ Андрея Картаполова прошло обсуждение подготовки и проведения окружных игр и финала Всероссийской Юнармейской лиги КВН. В дискуссии также приняли участие уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель Начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов, советник генерального директора АО «Военторг» Екатерина Короткова, заместитель генерального директора творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко, директор структуры лиг Москвы и Подмосковья Рубен Партевян, капитан команды КВН «Русская дорога» Алексей Кривеня. © Минобороны РФ В этом году состязания пройдут в пяти городах: в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тюмени и Казани и в Ставрополе. Тема игры - «60 лет в космосе» - посвящена первому полету Юрия Гагарина. От участников окружных игр ждут два выступления: приветствие и домашнее задание. Заявки от команд оргкомитет будет принимать до середины апреля. Еще неделя понадобится на определение состава. «В тех городах, где будут проходить окружные игры, в дальнейшем планируется создание межрегиональных Юнармейских лиг КВН. Эти города выбраны не случайно, а исходя из активности региональных штабов, транспортной доступности и связей с официальными лигами "АМиК"», - рассказал заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов. © Минобороны РФ Финал Всероссийской Юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых пройдет в октябре в Центральном академическом театре Российской Армии. В 2020 году, в период коронавирусных ограничений, Юнармейская Лига вышла за пределы привычных рамок и впервые в истории проекта КВН прошла в онлайн-формате. А уже к финалу юнармейцы готовились на базе «Авангард» в Подмосковье. © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика