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Артиллеристы ЦВО провели генеральную репетицию салюта Парада Победы

Олеся Степакова
21:17 22.04.2021
Расчеты выполнили несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд и отработали синхронность выстрелов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В репетиции праздничного салюта Парада Победы, которая прошла на полигоне под Екатеринбургом, участвовали шесть расчетов противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года. В ходе маневров артиллеристы выполнили несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд и отработали синхронность выстрелов. Всего 9 Мая будет произведено 30 залпов.

Праздничный салют состоится в День Победы, на трех площадках Екатеринбурга.

В репетиции приняли участие наиболее подготовленные военнослужащие, несущие службу по контракту, которые прошли обучение в профильных учебных центрах Министерства обороны.

Ранее на территории военного аэродрома «Толмачево» состоялась тренировка колонны военной техники, которая пройдет по центру Новосибирска во время Парада Победы. Механики-водители отточили слаженное и правильное передвижение в составе колонны, в том числе соблюдение дистанции и интервалов в ходе движения, скоростные параметры.

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