Не на жизнь, а на смерть: почему 20 белух на Чукотке оказались в ледяном плену

На Чукотке зоозащитники просят срочно отправить ледокол на помощь белухам, которые попали в ледяную ловушку. Двадцать китов не могут выбраться из полыньи в бухте национального парка «Берингия» - до большой воды - 40 километров. Животные рискуют погибнуть от голода.

В ледовом плену в небольшой полынье около 20 белух. Уже несколько месяцев ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. И за это жестокой схваткой в природной, а точнее – в морской среде сейчас наблюдает вся страна, сопереживая животным.

«Уже несколько старших особей измождены. Выглядят очень плохо. Они, видимо, уже не могут нырять на долгое время, организм изможден, не могут, видимо, охотиться наравне с другими членами группы. И, скорее всего, они погибнут» - рассказал сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов.

В арктическую ловушку белухи попадают не первый раз. Подобное случается каждые 10-12 лет во время охоты на сайру или мойву: косяк уводит китов на мелководье, где с приходом оттепели лед тает, чуть подморозит - встает. И вот тогда белух сковывают ледяные оковы.

Сейчас они - в этой бухте Берингова моря. От большой воды их отделяет 40 километров. На заплыв даже единым рывком со скоростью 3-9 километров в час кислорода им не хватит - запаса всего на 30 минут.

Пять лет назад в похожую ледяную передрягу, но на Сахалине, попал Вилли. Так окрестили касатку сотрудники МЧС, дайверы, местные жители – все, кто принимал участие в операции по ее спасению. Тогда полынью разводили вручную. Сейчас же другая ситуация. Сломать 40-километровую глыбу под силу только ледоколу. Срочно направить его и требуют зоозащитники, несмотря на стоимость фрахтовки судна - порядка одного миллиона рублей в сутки. Ученые придерживаются иного мнения - не надо вмешиваться в природу - таков естественный отбор.

«Спасая нескольких белух, среди которых есть и истощенные звери, и еще непонятно, спасутся ли они, пойдут ли этим каналом. Опыт показывает, что ледокола они бояться больше, чем льда», - подчеркнул научный сотрудник национального парка «Берингия» Анатолий Кочнев.

Прецедент уже был в 1984 году, когда здесь же, на Чукотке, в ледовую западню попали тысячи белух. Но тогда операция так и не увенчалась успехом - ледокол сильно напугал особей ибольшинство из них погибло.

«Конечно, есть вопросы с бельками, которые могут сейчас быть на льду, пойдут ли белухи за ледоколом, неизвестно, но ничего не предпринимать, я считаю это преступным» - отметил сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов.

От Русского географического общества прозвучало иное предложение – почему-то бы жителям не добыть белух в рамках ежегодной квоты.

«Но, скорее всего, не будут отлавливать, потому что для китобоев существует такое джентльменское – все-таки охота традиционная, а не какой-то вот непонятный промысел, близкий к коммерческому» - сообщил исполнительный секретарь отделения РГО в Чукотском АО Денис Литовка.

И все же шансы на выживание у белух есть. По крайне мере, пока есть корм и запасы подкожного жира. Ледовая кромка, по прогнозам, уже скоро начнет сокращаться - полностью ото льда вода должна освободиться к июню.