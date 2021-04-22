Десять тысяч военнослужащих: как прошли крупнейшие межвидовые учения ВС РФ в Крыму

Российские Вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения ситуации вблизи границ. Учения в Крыму показали высокий уровень профессиональной подготовки военнослужащих, которые успешно решили все поставленные задачи. Об этом сегодня заявил Сергей Шойгу. Министр обороны лично наблюдал за основным этапом межвидовых учений войск Южного военного округа и подразделений ВДВ. В ходе внезапной проверки по тревоге были подняты более десяти тысяч военных.

Поражает то, с какой слаженностью морская группа подходит к берегу. Они делают это синхронно - семь больших десантных кораблей причалили и даже одновременно отпускают аппарели. А где-то на горизонте - отряд огневой поддержки морской десантной группы. Все, что мешает высадке - атакуют корабли Черноморского флота из 100-мм артиллерийских установок. В итоге группа кораблей успешно подходит к берегу вплотную.

Вокруг - только тяжелая техника. Отстрелявшись, самоходные гаубицы меняют позиции, чтобы уйти из-под ответного удара. Эти огневые позиции с расстояния 500 метров уже становятся еле различимыми. Сейчас туман и плохая видимость, но для техники это лучшая маскировка. Под таким прикрытием можно перемещать силы и оставаться незаметными для «вражеской» авиации.

За действиями «нашей» авиации с командного пункта 22-го армейского корпуса наблюдает лично Сергей Шойгу. Именно там командир формирования доложил министру о действиях частей и подразделений, занятых в основном этапе учений. Немногим ранее он на на вертолете облетел позиции на полигоне Опук. На борту с министром начальник Генштаба Валерий Герасимов и Александр Дворников - командующий войсками Южного военного округа.

С вышки у министра - вид на море. Там десант штурмует побережье. Одновременно машины разминирования очищают ему путь. Морской десант отодвигается на побережье. Первые силы наступающих встречают залпом «Градов». По первой волне работают также и тяжелые гаубицы Мста-С - море начинает «вскипать» от огня.

На берегу вовсю продолжается бой, но большой десантный корабль уже привез технику и прямо сейчас начинается ее выгрузка, сюда, – на побережье. Именно она будет помогать наступающим вглубь обороны войскам. Под шквальным огнем - корабли и катера условного противника. По ним бьют реактивные дивизионы армейского корпуса Черноморского флота. Батарея за секунды расстреливает 18 тонн боезапаса.

По горным склонам бьет авиация. Самолеты подходят к мишеням на бреющем полете. Малая высота - слепая зона для радиолокационных станций - так истребители незаметны для радаров, но хорошо слышны уже на подлете к полигону. Перед самим ударом - горка и набор высоты, а дальше - вот такие вспышки вдали, от разорвавшихся осколочно-фугасных бомб и попадания сверхзвуковых противокорабельных ракет. Такое количество самолетов бывает здесь только в особых случаях - перед важными летными учениями.

О том, что маневры провели впечатляющим составом, Сергей Шойгу говорит на полевом совещании. Он отмечает нарастающую активность блока НАТО в Черноморском регионе.

«Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабность мероприятий оперативной подготовки.Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов. Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье. В настоящее время в греческие порты прибывают вооружение, военная специальная техника», – сказал министр обороны.

В этом вопросе реакция России остается неизменной, добавляет глава оборонного ведомства, а готовность - повышенной. Тому подтверждение - сегодняшние командно-штабные учения на Опуке.

«Российские Вооруженные Силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья. При этом задействовались береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», современные ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», быстроходные патрульные катера «Раптор», а также другие новейшие и перспективные образцы вооружения. Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач. Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», - сказал Шойгу.

То, как должна выглядеть оборона побережья – показательный эпизод командно-штабных учений. За ним наблюдал министр обороны. Его снимали десятки камер, в том числе и беспилотники - фиксировали моменты точных попаданий.

«Мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. Генеральному штабу командующим военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Провести детальный анализ и подвести итого внезапной проверки войск. Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – заявил Сергей Шойгу.

Точно так же, но уже без камер и журналистов, подразделения Южного военного округа будут выполнять учебно-боевые задачи в частях и на полигонах. Кроме того, на юге страны появится новая мотострелковая дивизия.