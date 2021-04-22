Тысячи бойцов, десятки единиц техники: опубликованы кадры массового десантирования из Ил-76 в Крыму

Более двух тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой и специальной техники Ивановского гвардейского соединения ВДВ десантированы на полигоне Опук в рамках межвидовых учений в Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.

После приземления задача бойцов - уничтожить передовой командный пункт объединенного армейского корпуса условного противника и, в дальнейшем овладеть указанным рубежом, чтобы воспретить подход резервов, тем самым, обеспечить высадку морского десанта.

«Перелет самолетов ВТА осуществлялся в полосе пролета, созданной в результате массированного ракетно-авиационного удара. В полосе пролета были уничтожены все средства ПВО условного противника и завоевано безусловное господство в воздухе», - говорится в сообщении.

Сорок самолетов Ил-76МД десантировали парашютным способом более 60 единиц ВВСТ (более 30 единиц БМД-2К-АУ и около 30 единиц БТР-Д и техники на их базе) с помощью парашютно-бесплатформенных систем ПБС-916 и многокупольных парашютных систем. Извлечение парашютных систем осуществлялось вытяжной парашютной системой ВПС-8. Вслед за техникой десантировался личный состав.

После раскрытия парашютных систем личный состав с воздуха уничтожал противника на земле. Кроме того, парашютисты первого яруса использовали ручные осколочные гранаты.

«После приземления десантники, освободившись от подвесной системы, продолжили выполнение поставленной задачи. Осуществив сбор на площадке приземления, личный состав привел боевую технику к применению и при их поддержке огнем, стремительной атакой завершил уничтожение условного противника и захватил назначенные объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель"», - говорится в сообщении.

Действия парашютно-десантных подразделений поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, которая вела огонь по противнику.

Батарея оснащена модернизированными пунктами разведки и управления огнем артиллерии 1В119-1 «Реостат-1» и 120-мм самоходными артиллерийскими орудиями 2С9-1М «Нона».