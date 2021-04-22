Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Тысячи бойцов, десятки единиц техники: опубликованы кадры массового десантирования из Ил-76 в Крыму

Андрей Аркадьев
18:32 22.04.2021
Сорок самолетов Ил-76МД десантировали парашютным способом более 60 единиц ВВСТ (более 30 единиц БМД-2К-АУ и около 30 единиц БТР-Д и техники на их базе).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Более двух тысяч военнослужащих и 60 единиц боевой и специальной техники Ивановского гвардейского соединения ВДВ десантированы на полигоне Опук в рамках межвидовых учений в Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.

После приземления задача бойцов - уничтожить передовой командный пункт объединенного армейского корпуса условного противника и, в дальнейшем овладеть указанным рубежом, чтобы воспретить подход резервов, тем самым, обеспечить высадку морского десанта.

«Перелет самолетов ВТА осуществлялся в полосе пролета, созданной в результате массированного ракетно-авиационного удара. В полосе пролета были уничтожены все средства ПВО условного противника и завоевано безусловное господство в воздухе», - говорится в сообщении.

Сорок самолетов Ил-76МД десантировали парашютным способом более 60 единиц ВВСТ (более 30 единиц БМД-2К-АУ и около 30 единиц БТР-Д и техники на их базе) с помощью парашютно-бесплатформенных систем ПБС-916 и многокупольных парашютных систем. Извлечение парашютных систем осуществлялось вытяжной парашютной системой ВПС-8. Вслед за техникой десантировался личный состав.

После раскрытия парашютных систем личный состав с воздуха уничтожал противника на земле. Кроме того, парашютисты первого яруса использовали ручные осколочные гранаты.

«После приземления десантники, освободившись от подвесной системы, продолжили выполнение поставленной задачи. Осуществив сбор на площадке приземления, личный состав привел боевую технику к применению и при их поддержке огнем, стремительной атакой завершил уничтожение условного противника и захватил назначенные объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель"», - говорится в сообщении.

Действия парашютно-десантных подразделений поддерживала самоходно-артиллерийская батарея, которая вела огонь по противнику.

Батарея оснащена модернизированными пунктами разведки и управления огнем артиллерии 1В119-1 «Реостат-1» и 120-мм самоходными артиллерийскими орудиями 2С9-1М «Нона».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:32 Армия
Видео
Тысячи бойцов, десятки единиц техники: опубликованы кадры массового десантирования из Ил-76 в Крыму
17:38 В стране и мире
Видео
Посол Чехии в РФ заявил, что пока продолжит работу в Москве
17:16 Спорт
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине
14:16 Армия
Видео
Шойгу объявил о завершении проверок в ЮВО, ЗВО и ВДВ
13:50 Армия
Видео
Высадка десанта на побережье и беспрерывный огонь: что происходит на масштабных маневрах ЮВО и ВДВ в Крыму
Популярное
Популярное
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.