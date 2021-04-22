Армия Враг не пройдет: ульяновские десантники отбили массированную атаку «боевиков» при поддержке минометов Андрей Аркадьев От возможных атак с воздуха подразделения прикрыли расчеты зенитно-ракетных комплексов «Игла». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Ульяновские десантники в ходе контрольной проверки при поддержке минометов отбили массированную атаку боевиков. Наступление остановили плотным огнем из всех видов оружия. От возможных атак с воздуха подразделения прикрыли расчеты зенитно-ракетных комплексов «Игла». ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Разработка принципиально нового комплекса началась в Коломне в 1971 году. Комплекс «Игла» должен был сменить комплексы «Стрела», относящиеся к предыдущему поколению ПЗРК и обладающие более низкими техническими характеристиками. Главное преимущество ПЗРК «Игла» - лучшая стойкость к мерам противодействия и более высокая боевая эффективность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика