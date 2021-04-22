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Диетолог объяснила, почему нельзя пить воду перед сном

Олеся Степакова
16:20 22.04.2021
По словам специалиста, не стоит в принципе забывать пить жидкость – она очищает организм и поддерживает водный баланс организма. Однако ее потребление, по мнению врача, желательно сместить на первую половину дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Colin Behrens, Pixabay
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Не стоит пить воду на ночь, так как это будет перегружать почки, что в последствии приведет к нарушению сна. Рассказала «Звезде» врач-диетолог Дарья Русакова.

«Неидеальное время это, конечно, не стоит пить на ночь, потому что будете перегружать почки. Ночью они будут не отдыхать, а работать. Соответственно, это может нарушить сон», - сообщила специалист.

По ее словам, не стоит в принципе забывать пить жидкость - она очищает организм и поддерживает водный баланс организма. Однако ее потребление, по мнению диетолога, желательно сместить на первую половину дня.

«Жидкость нужно обязательно пить, желательно, максимально сместить это в первую половину дня.  Чтобы и очистить организм, потому что жидкость - идеальный растворитель, она очищает и, соответственно, не нарушит ночной сон», - отметила Русакова-

Она также назвала стандартную норму жидкости, необходимую человеку.

«В среднем, если человек не страдает избыточным весом, ожирением, или какими-то хроническими заболеваниями сердца и почек, то, - полтора-два литра в сутки - общий объем жидкости стандартный», - сказала врач.

В тоже время, диетолог отметила, что количество принимаемой жидкости варьируется в зависимости от климата, в котором проживает человек, времени года, особенностей его организма, а также, занимается ли человек спортом.

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