Диетолог объяснила, почему нельзя пить воду перед сном

Не стоит пить воду на ночь, так как это будет перегружать почки, что в последствии приведет к нарушению сна. Рассказала «Звезде» врач-диетолог Дарья Русакова.

«Неидеальное время это, конечно, не стоит пить на ночь, потому что будете перегружать почки. Ночью они будут не отдыхать, а работать. Соответственно, это может нарушить сон», - сообщила специалист.

По ее словам, не стоит в принципе забывать пить жидкость - она очищает организм и поддерживает водный баланс организма. Однако ее потребление, по мнению диетолога, желательно сместить на первую половину дня.

«Жидкость нужно обязательно пить, желательно, максимально сместить это в первую половину дня. Чтобы и очистить организм, потому что жидкость - идеальный растворитель, она очищает и, соответственно, не нарушит ночной сон», - отметила Русакова-

Она также назвала стандартную норму жидкости, необходимую человеку.

«В среднем, если человек не страдает избыточным весом, ожирением, или какими-то хроническими заболеваниями сердца и почек, то, - полтора-два литра в сутки - общий объем жидкости стандартный», - сказала врач.

В тоже время, диетолог отметила, что количество принимаемой жидкости варьируется в зависимости от климата, в котором проживает человек, времени года, особенностей его организма, а также, занимается ли человек спортом.