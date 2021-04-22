Вице-премьер России провел переговоры с руководством Ирака

Вице-премьер России Юрий Борисов приехал в Багдад, и провел там переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом, а также с премьер-министром и главой Министерства иностранных дел этой страны.

Борисов и Салех заявили, что Москва и Багдад выступают за укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

С министром иностранных дел Ирака была обсуждена ситуация в регионе и двусторонние отношения. Также в Багдаде Борисов примет участие в заседании межправительственной комиссии.