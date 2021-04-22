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Госдума переизбрала Москалькову на должность уполномоченного по правам человека

Олеся Степакова
15:35 22.04.2021
Ее кандидатура была одобрена большинством голосов на пленарном заседании ГД.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Moscalkova.Tatiana, Facebook
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Татьяна Москалькова переизбрана на пост уполномоченного по правам человека в России. Ее кандидатура была одобрена большинством голосов на пленарном заседании Госдумы. Единственным конкурентом Москальковой был депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев - за него отдали голоса 50 человек.

Напомним, что ее кандидатуру на пост омбудсмена внес президент Владимир Путин.

На должности уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова находится с апреля 2016 года.

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