Госдума переизбрала Москалькову на должность уполномоченного по правам человека

Татьяна Москалькова переизбрана на пост уполномоченного по правам человека в России. Ее кандидатура была одобрена большинством голосов на пленарном заседании Госдумы. Единственным конкурентом Москальковой был депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев - за него отдали голоса 50 человек.

Напомним, что ее кандидатуру на пост омбудсмена внес президент Владимир Путин.

На должности уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова находится с апреля 2016 года.