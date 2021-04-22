Шойгу заявил об адекватном реагировании ВС РФ на все изменения обстановки вблизи границ

Учения в Крыму показали способность российских Вооруженных сил адекватно отвечать на все изменения рядом с границами страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские Вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья», - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Министр отметил, что на учениях задействовались береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», современные ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», быстроходные патрульные катера «Раптор», а также другие новейшие и перспективные образцы вооружения.

«В ходе учений военнослужащие показали высокий уровень профессиональной подготовки. Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач», - сказал глава военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Шойгу оценил действия военнослужащих России во время масштабных учений на крымском полигоне Опук. Министр заявил, что все поставленные задачи были выполнены.