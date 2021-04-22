Популярный европейский курорт открылся для всех туристов

Архипелаг Мадейра в Португалии открыл «зеленый коридор» для путешественников со всего мира вне зависимости от того, вакцинированы они от COVID-19 или нет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Для того, чтобы попасть в курортный регион, туристам нужно за 12-48 часов до посадки самолета заполнить анкету на платформе madeirasafe.com, после чего желающему отправиться в путешествие приходит на электронную почту код доступа и QR-код, который нужен будет по прибытии в аэропорт Мадейры.

При въезде все туристы обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Напомним, что Россия приостановила прямое авиасообщение с Португалией, поэтому прилететь на Мадейру можно только через третьи страны.