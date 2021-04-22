Высадка десанта на побережье и беспрерывный огонь: что происходит на масштабных маневрах ЮВО и ВДВ в Крыму

Основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ в рамках контрольной проверки боеготовности проходит на крымском полигоне Опук. За масштабными маневром, в которых участвуют свыше десяти тысяч военнослужащих и порядка полутора тысяч единиц техники, наблюдает министр обороны России Сергей Шойгу.

Самый зрелищный этап учений - морской десант вместе с техникой высаживается прямо на песок крымского побережья. Горный массив в семи-восьми километрах от места высадки - тоже часть полигона, где отрабатывают бомбовые и ракетные удары истребители и бомбардировщики. В акватории моря большой район в районе мыса Опук закрыт для навигации и судоходства - там сосредоточена большая группировка ВМФ, состоящая из кораблей и боевых катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии. Суда отрабатывают артиллерийские стрельбы из орудий разных калибров, поражение различных мишеней.

Размах учений грандиозный - в нем участвуют более десяти тысяч военнослужащих, 1 200 единиц вооружения и техники, 20 кораблей обеспечения, 40 боевых кораблей и катеров, и небывалое количество авиации - 200 летательных аппаратов, в том числе и беспилотники. Дроны используются не только военными для наблюдений, но и помогают съемочным группа, так как в самые опасные районы учений с камерой подобраться не получится.