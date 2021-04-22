Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Германией по поставкам вакцин

Президент России Владимир Путин и премьером Саксонии Михаэль Кречмер обсудили перспективы развития отношений с Германией, а также борьбу с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин», - говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, Путин и Кречмер обсуждали последующее развитие отношений России и ФРГ, большое значение в которых имеют межрегиональные связи.