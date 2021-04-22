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В меде из США нашли следы радиации

Иван Линдеманн
13:02 22.04.2021
Специалисты говорят, что это пережиток холодной войны.
В меде из США нашли следы радиации
© Фото: fancycrave1, Pixabay
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Мед, произведенный в США, содержит следы радиации. К такому выводу после исследования данного продукта пришли ученые. Специалисты говорят, что это пережиток холодной войны. Как сообщает Nature Communications, половина образцов меда, собранного учеными на востоке страны, содержит разное количество изотопа цезия-137, известного как радиоцезий.

Ученые считают, что растения могут принимать цезий за калий. Дело в том, что эти два химических элемента имеют несколько атомных сходств. Когда растения в почве с низким содержанием калия не могут получить достаточный уровень питательного вещества, они начинают поглощать цезий. В результате этого изотоп попадает в нектар растений. После опыления цезий передается пчелам, а потом попадает в мед.

Но, как отмечают исследователи, ни один из уровней радиоцезия, обнаруженного в меде, не оказался опасным для человека.

«То, что мы видим сегодня, - это небольшая часть излучения, которое присутствовало в 1960-х и 1970-х годах», - отметил один из исследователей.

Однако на пчел цезий воздействует негативно. Насекомым хватает того уровня цезия, который содержится в нектаре растений, и они погибают.

«Учитывая, что насекомые-опылители жизненно важны для мировой экосистемы и необходимы для поддержания глобальной продовольственной безопасности, нам нужно проводить дополнительные исследования для выяснения причин их массовой гибели», - сказали ученые.

Исследователи напомнили, что период полураспада радиоактивного изотопа составляет 30 лет, а это означает, что наихудшее излучение от испытательных взрывов США уже позади.

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