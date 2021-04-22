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Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты

Анна Назайкина
13:10 22.04.2021
Любые кроворазжижающие препараты можно принимать только по назначению специалиста.
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
© Фото: Narupon Promvichai, Pixabay.com
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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала «Звезде», опасны ли высокие показатели гемоглобина и что при такой проблеме можно употреблять в пищу.

«Высокий гемоглобин, если он сочетается с высоким железом - это опасная штука, потому что возможен вариант тромбозов. Поэтому справляться с ним обязательно надо. Его надо приводить хотя до нижне-высоких, а лучше до средних границ нормы», - сказал специалист.

По слова врача, повышенный гемоглобин может вызвать тромбоз крупного сосуда, возрастает риск сосудистых катастроф. У людей с такой проблемой наблюдаются красные сосуды на лице, а также часто бывает повышенное давление.

«Мы начинаем пить больше жидкости, которая не сгущает кровь. Убираем первым делом чай, особенно зеленый. Переходим на чай из ромашки, на компоты. Если человек очень любит мясо и ест его очень много, больше, чем надо, допустим, стейк больше его ладони, то сокращаем вдвое. Переходим на рыбу. Притормозить с гранатом и посмотреть в течение двух-трех месяцев и посмотреть в анализе, что будет. Слегка снижаем употребление гречки», - посоветовала диетолог.

Белоусова порекомендовала употреблять больше чеснока в свежем виде или добавлять его в блюда. Она предупредила, что любые кроворазжижающие препараты можно принимать только по назначению врача.

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