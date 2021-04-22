В стране и мире Глыбы льда снесли участок набережной реки Амур в центре Хабаровска: видео Иван Линдеманн Массивные торосы поднялись на высоту одного метра и за секунды почти полностью заблокировали пешеходную зону. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Типичный Хабаровск, "ВКонтакте" Читайте нас на: Глыбы льда снесли участок набережной реки Амур в центре Хабаровска и едва не задавили прохожих. Массивные торосы поднялись на высоту одного метра и за секунды почти полностью заблокировали пешеходную зону. Видеозапись опубликовали очевидцы. В настоящее время глыбы находятся на пешеходной части. На месте работают сотрудники МЧС. По их словам, угрозы жизни и здоровью людей нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика