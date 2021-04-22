Глыбы льда снесли участок набережной реки Амур в центре Хабаровска: видео
Массивные торосы поднялись на высоту одного метра и за секунды почти полностью заблокировали пешеходную зону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Типичный Хабаровск, "ВКонтакте"
Глыбы льда снесли участок набережной реки Амур в центре Хабаровска и едва не задавили прохожих.
Массивные торосы поднялись на высоту одного метра и за секунды почти полностью заблокировали пешеходную зону. Видеозапись опубликовали очевидцы.
В настоящее время глыбы находятся на пешеходной части. На месте работают сотрудники МЧС. По их словам, угрозы жизни и здоровью людей нет.