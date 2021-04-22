Метеоролог назвал последние теплые дни в апреле

Последние дни апреля в большинстве своем не порадуют жителей центральной России теплом и солнцем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура в средней полосе сейчас на 5-6 градусов ниже, чем полагается в это время года, и скорее соответствует октябрю.

«Несмотря на проблески тепла в четверг и пятницу, когда столбики термометра поднимутся до плюс 11-16 градусов и плюс 12-17 градусов соответственно, далее в субботу пройдет холодный фронт очередного североатлантического циклона. Он обнулит волну тепла, и температурные показатели опять пойдут вниз», - пояснил Тишковец.

Ночами воздух будет остывать до 0 ... +5, днем будет +6 ... +11 с небольшими вариациями, уточнил метеоролог. По его словам, «холодный хвост» затронет и майские праздники, к нормальным значениям температура начнет возвращаться только после 5 мая.