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Метеоролог назвал последние теплые дни в апреле

Анна Касаткина
12:48 22.04.2021
На среднюю полосу России вновь надвигается холодный фронт.
Метеоролог назвал последние теплые дни в апреле
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Последние дни апреля в большинстве своем не порадуют жителей центральной России теплом и солнцем. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура в средней полосе сейчас на 5-6 градусов ниже, чем полагается в это время года, и скорее соответствует октябрю.

«Несмотря на проблески тепла в четверг и пятницу, когда столбики термометра поднимутся до плюс 11-16 градусов и плюс 12-17 градусов соответственно, далее в субботу пройдет холодный фронт очередного североатлантического циклона. Он обнулит волну тепла, и температурные показатели опять пойдут вниз», - пояснил Тишковец.

Ночами воздух будет остывать до 0 ... +5, днем будет +6 ... +11 с небольшими вариациями, уточнил метеоролог. По его словам, «холодный хвост» затронет и майские праздники, к нормальным значениям температура начнет возвращаться только после 5 мая.

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