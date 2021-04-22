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В России утвердили новый порядок образовательной деятельности в школах

Анна Касаткина
12:26 22.04.2021
В документе появились новые правила перехода детей на семейное обучение.
В России утвердили новый порядок образовательной деятельности в школах
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Министерство просвещения РФ утвердило новый порядок организации образовательной деятельности в начальной школе, средних и старших классах. В документе появился пункт, разъясняющий порядок перехода ребенка на семейное обучение.

Согласно документу, образование ребенком может быть получено как в школе, так и в форме семейного обучения и самообразования (последний пункт - только для учащихся старших классов). Если родители выбирают семейную форму образования, они должны уведомить об этом местные органы власти в течение 15 дней до начала учебного года либо в течение 15 дней с момента отчисления ребенка из школы. Ранее сроки информирования не предусматривались.

Кроме того, по решению родителей и с учетом мнения ученика на любом этапе возможно продолжить его образование в любой форме, предусмотренной законодательством, и сочетать различные формы обучения.

Приказ о новом порядке образовательной деятельности вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

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