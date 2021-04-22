Диетолог объяснил, чем опасна соленая рыба

Наличие соли в продуктах питания значительно повышает аппетит, поэтому есть, к примеру, соленую рыбу на диете не рекомендуется. Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

«Соленая рыба довольно здорово извращает аппетит, из-за этого резко увеличивается калорийность питания. Мы просто так соленую рыбу не едим, мы ее едим с пивом. Соль очень сильно повышает аппетит», - сказал врач.

При этом он уточнил, что от самой рыбы потолстеть нельзя: калорийность у нее низкая, а состав жиров, скорее, полезный. Человеку, который следит за своей фигурой, нужно просто контролировать порции.